Michy Batshuayi: ''Bir an önce kazanmalıyız''

Fenerbahçe'nin Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçının ardından Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.
2-0'lık yenilgiyi değerlendiren Belçikalı santrfor, "Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına." ifadelerini kullandı.
"BİR AN ÖNCE KAZANMALIYIZ!"
Batshuayi, "Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
2-0'lık yenilgiyi değerlendiren Belçikalı santrfor, "Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına." ifadelerini kullandı.
"BİR AN ÖNCE KAZANMALIYIZ!"
Batshuayi, "Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.
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