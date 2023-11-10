Michy Batshuayi: ''Bir an önce kazanmalıyız''

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncularından Michy Batshuayi, Ludogorest karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi: ''Bir an önce kazanmalıyız''
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10 Kasım 2023 01:24
Son güncelleme 10 Kasım 2023 01:26
Fenerbahçe'nin Ludogorets Razgrad'a 2-0 yenildiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta maçının ardından Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

2-0'lık yenilgiyi değerlendiren Belçikalı santrfor, "Kaybettik, üzücü bir sonuç. Zor bir durum. Burada en önemli şey, birlikte kalmak ve birlikte çalışmaya devam etmek. Bazı dönemler çok iyi performanslar ortaya koyabilirsiniz, bazı dönemlerde kötü sonuçlar gelebilir. Mantalite olarak güçlü durmalısınız, bir sonraki maçları kazanabilmek adına." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE KAZANMALIYIZ!"

Batshuayi, "Taraftarlar daima bizi destekliyor. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Onlar galibiyeti hak ediyor. Onlardan özür dileriz. Bir an önce kazanmak ve galibiyeti onlara armağan etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

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