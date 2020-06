Michael Jordan'ın aşk mektubu, 25 bin dolara satıldı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın aktris ve model Amy Hunter'a yazmış olduğu 20 sayfalık bir aşk mektubu, 25.000 doların üzerinde alıcı buldu.Basketbol taraftarları, ESPN'in "The Last Dance"in sona ermesinden sonraki haftalarda, Jordan'la ilgili hemen hemen her şeye bir değer biçiyor gibi görünüyor.The Action Network'ün yönetici yapımcısı Darrel Rovell, tweet'inde satışı şu şekilde duyurdu:"Altı yıl önce 2.560 dolara satılan Michael Jordan'ın 20 sayfalık el yazısıyla yazdığı aşk mektubu, bu sabah erken saatlerde Iconic Auctions'da 25.703 dolara satıldı."Bulls efsanesinin, o sırada Juanita Vanoy ile bir oğlu (Jeffrey) vardı ve ikili daha sonra, 1989'da evlenmişti.Ancak Jordan, mektubun içeriği göz önüne alındığında, Hunter ile bir tür romantik ilişkiye sahipmiş gibi görünüyor:Jordan ve Vanoy'un daha sonra Marcus ve Jasmine olmak üzere iki çocuğu daha olacaktı, ancak Juanita 2002'de "uzlaşılmaz farklılıklar" nedeniyle Jordan'a boşanma davası açmıştı. Vanoy, boşanma anlaşmasında yaklaşık 168 milyon dolar almıştı.Jordan'ın aşk hayatı her zaman bir sırdı. Vanoy, halkın gözü önünde nadiren görülüyordu. Jordan, Nisan 2013'te Yvette Prietto ile evlenmişti ve Prietto da aynı şekilde, pek göz önünde bulunmuyor.MJ'in mektubu, şu şekildeydi: