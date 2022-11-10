MHK Danışmanı Hugh Dallas'tan hakem ve VAR açıklaması

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas, gündemden düşmeyen hakem tartışmalarıyla ilgili olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"HAKEM ATAMALARINA KARIŞMAM"



Hakem atamalarına karışmadığını söyleyen Hugh Dallas, "Hakem atamalarına müdahil değilim. Bir puanlama var. Bu sistem atamaları çeşitli parametrelere göre yapıyor. Birkaç ülkede daha benzer atama yönetimi var. Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden biriydi. Bir sonraki Cüneyt Çakır'ları bulmaya çalışmalıyız. Hakemleri puanlamak benim işim değil. Hakemlerden son derece etkilendim. Hakemler, dünyanın hiçbir yerinde mükemmel değil. Bu oyun hızlı, ama hakemler güzel iş çıkarıyor." dedi.



"TÜRKİYE'DE VAR İYİ KULLANILIYOR"



Türkiye'de VAR'ın iyi kullanıldığını söyleyen Hugh Dallas, "VAR sistemi iyi işliyor. Türkiye'deki VAR sisteminde kalite görüyorum. VAR sistemi, Avrupa ile aynı seviyede. Hakem bariz bir şekilde hata yapmadıysa, VAR'ın karışmasını istemeyiz." ifadelerini kullandı.



"BU DERECE TÜRKİYE'DE GÖRDÜM!"



Başkan ve teknik direktörlerin bu derece hakem eleştirmesine ilk kez şahit olduğunu söyleyen Hugh Dallas "Kimse kaybetmek istemez, insanlar da oyunun tutkusuyla başkalarını suçlarlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da oyuncuyu ve teknik heyetleri koruyup, hakemi suçlamak var. Bir Cüneyt Çakır kaç yılda yetişiyor, biliyor musunuz? Başkan ve teknik direktörlerin, bu kadar hakem eleştirisine alışkın değilim. Hakemlere bunun bir faydası yok. Aileleri, çocukları etkileniyor. Türkiye futbol aşığı bir ülke ama eleştirinin bir dengesi olmalı. Teknik direktörlerin saha içerisinde sürekli tepki göstermesini doğru bulmuyorum." dedi.



"YABANCI HAKEM DOĞRU DEĞİL!"



Yabancı hakem sorusunu da yanıtlayan eski İskoç hakem "Yabancı hakem, Türkiye'deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamayacaktır. Daha önce böyle bir şey İskoçya ve İngiltere'de de konuşuldu ama ben karşı çıktım. Türk hakemler, Türk derbisi yönetmek ister. Yabancı bir hakem geldiğinde, birden bu atmosferin içerisinde yer aldığında, eğer bu atmosfere alışık değilse, gelen hakem de istenilen sonucu vermeyebilir. Türkiye'de yeterli kapasitede hakem var. Yabancı hakem bir gün olur mu, bilmiyorum ama Türk hakemlerinin kapasitesi var." şeklinde konuştu.



"BAŞKANLAR BUNU YAPMAMALI!"



Hugh Dallas son olarak "Başkanlar maç öncesi hakemleri baskı altına almaya çalışıyor. Hakemlere saygı duymalıyız. Oyuncular hata yapıyor, hakem de hata yapabilir. VAR sistemi, kararların doğruluk oranını arttırdı. Hakemlere destek olmaya çalışıyoruz. TFF de bize yardımcı oluyor. Hakemin de bir ailesi var, ona saldırınca, hayata dönmeleri kolay olmuyor." açıklamasını yaptı.





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