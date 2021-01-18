Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil göndermesi

Toplam 253 asistin altına imza atarak futbol tarihine adını kazıyan Mesut Özil, grafiğin yönünü yeniden yukarı çekmek için "çocukluk hayalim" dediği Fenerbahçe'de. 🚀



Mesut Özil: "Sabırsızlanıyorum" pic.twitter.com/ler2KoIZhT



— Sporx (@sporx) January 18, 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulunduMesut Özil'in transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;"Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Rüyası gerçekleşiyor. Alman Milli Takımı'na da katkı sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı."Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Alanyaspor ve Antalyaspor önceliğimiz fakat Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı, benim deFenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insanDışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a; "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız""Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor."