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Metta'nın efsanelere övgüsü: "Shaq ve Kobe, geçmiş geçmiş en iyi ikili!"

Emekli NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, NBA tarihinin en iyi ikilisinin, bir zamanların Los Angeles Lakers'taki süperstar ikilisi Shaquille O'Neal ve merhum Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, NBA tarihinin en iyi ikilisinin, bir zamanların Los Angeles Lakers'taki süperstar ikilisi Shaquille O'Neal ve merhum Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Sandiford-Artest, ifadesini belirtirken, ikilinin beraber bulunduğu bir görseli Twitter hesabından paylaşarak, şu açıklamayı yazdı:

"Gelmiş geçmiş en iyi NBA ikilisi. Şüphesiz. Bastır Lakers"

Metta, açıklamasını tüm zamanların en iyi oyuncuları ile ilgili taraftarlar ve uzmanlar arasındaki sürekli tartışmaları takiben getirdi. Spor aktivitelerindeki durgunluğun yanı sıra, kısa bir süre önce sona eren "The Last Dance" belgesel serisi, oyunun gerçek GOAT'larını ayırt etmek açısından taraftarları ikiye ayırdı.

Metta'nın eski bir Lakers oyuncusu olduğu ve 2009-13 arasında Bryant ile takım arkadaşı olduğu düşünüldüğünde, biraz önyargıya sahip olduğu tahmin edilebilir. Kendisi, 2010 yılında alınan Lakers şampiyonluğunun kilit bir parçasıydı.

Yine de, Shaq ve Kobe ikilisinin 2000'li yılların başındaki parlak günlerinde, özel bir dönem yaşadıkları ve yaşattıkları da herkes tarafından biliniyor. Durdurulamaz bir ikili olan Shaq ve Kobe, sahanın her iki tarafındaki rekabette de tehdit oluşturan, hakiki bir iç-dış gücüydü.

Bu ortaklık, 2000-2002 yılları arasında üç şampiyonluk ile meyve vermiş ve Lakers'ı tüm zamanların en dominant hanedanlarından biri olarak yaşatmaya devam etmişti.


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