Metta, "LeBron'un gözünü korkutuyordu" iddiasını bizzat yalanladı!

Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisinden 'fiziksel anlamda gözünün korktuğu' iddiasına karşı çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Metta, 'LeBron'un gözünü korkutuyordu' iddiasını bizzat yalanladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2023 13:04
Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisinden 'fiziksel anlamda gözünün korktuğu' iddiasına karşı çıktı.

ESPN'den Brian Windhorst, yakın zamanda yaptığı açıklamada eskiden Ron Artest olarak tanınan Sandiford-Artest'in fiziksel anlamda LeBron'un gözünü korkutan birkaç oyuncudan en öne çıkanı olduğunu iddia etmişti.

Lakin Artest, James'in kendisine karşı rakamlarını kanıt göstererek, bu iddiaya bizzat şu şekilde itiraz etti:

"Kral James, karşılaşmalarımızı ortalama %80'lik bir başarı oranıyla domine etti. Gücüme ayak uyduracak kadar kuvvetliydi ve başarılı oldu."

LeBron, Artest'e karşı kariyerinde oynadığı 21 maçın 13'ünü kazanırken, %49 şut ile 26.9 sayı, 6.8 asist ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery