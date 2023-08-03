Eski NBA oyuncusu Metta Sandiford-Artest, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisinden 'fiziksel anlamda gözünün korktuğu' iddiasına karşı çıktı.



ESPN'den Brian Windhorst, yakın zamanda yaptığı açıklamada eskiden Ron Artest olarak tanınan Sandiford-Artest'in fiziksel anlamda LeBron'un gözünü korkutan birkaç oyuncudan en öne çıkanı olduğunu iddia etmişti.



Lakin Artest, James'in kendisine karşı rakamlarını kanıt göstererek, bu iddiaya bizzat şu şekilde itiraz etti:



"Kral James, karşılaşmalarımızı ortalama %80'lik bir başarı oranıyla domine etti. Gücüme ayak uyduracak kadar kuvvetliydi ve başarılı oldu."



LeBron, Artest'e karşı kariyerinde oynadığı 21 maçın 13'ünü kazanırken, %49 şut ile 26.9 sayı, 6.8 asist ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



