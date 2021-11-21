Messi, Barcelona'ya dönmeyi düşünmüyor!

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan bedelsiz bir şekilde Paris Saint Germain'e transfer olan süper star Lionel Messi'nin tekrar eski takımına döneceği iddia edilse de Arjantinlinin böyle bir düşüncesinin olmadığı belirtildi.



Daha önce, Barcelona başkanı Joan Laporta , yaz aylarında kulüpten bedelsiz olarak ayrılan Arjantinlinin geri dönüşüne sıcak bakabileceğini söylemişti.



Ancak İspanyol basını Diario Sport göre, Messi'nin bu seçeneği düşünmediğini ve Barça'dan kendi isteği dışında ayrıldığı için geri dönmeye de sıcak bakmadığı ifade edildi.



Messi, sporda başarı elde etmeyi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı ve 2022 Dünya Kupası için iyi durumda olmayı umduğu için, Paris'e alışamasa da Fransa'da kalmak istediği aktarıldı.



Arjantinli yıldız, Paris Saint Germain ile bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada 4 gol kaydetti.





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