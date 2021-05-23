Meryem Boz'un hedefi gençlere ışık tutmak

Milli voleybolcu Meryem Boz, kurduğu spor akademisi vasıtasıyla daha güçlü kadınlar yetiştirmeyi planladıklarını söyledi.



Bu yıl 25 Mayıs-25 Haziran'da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 18 Ağustos-4 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın pasör çaprazı Meryem Boz, milli takımdaki hedefleri, VakıfBank'a transferi ve spor akademisiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Meryem Boz Spor Akademisi ile ilgili bütün çalışmaların tamamlandığını kaydeden tecrübeli voleybolcu, "Pandemi dolayısıyla açılışı biraz erteledik. Ne zaman Türkiye'de olaylar normale dönecek, o zaman açılışı yapacağız. Her şey hazır. Ekip olarak hazırız. Fazla da talep var. Bu talebi karşılayamayacağız diye de biraz korkuyoruz. Kız çocuklarına hitap ediyoruz. Sporcu dışında aynı zamanda daha güçlü kadınlar yetiştirmeyi planlıyoruz. Özellikle kar amacı gütmemeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı çok fazla projemiz var. Açıldığımızda hepsini gerçekleştirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.



"Olimpiyatlarda ölümcül bir grupta yer alıyoruz"



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin, Rusya, ABD, İtalya ve Arjantin'in bulunduğu zorlu bir grupta yer aldıklarını hatırlatan Meryem Boz, hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirtti.



Olimpiyat hedeflerini değerlendiren 33 yaşındaki oyuncu, "Olimpiyatlarda ölümcül bir grupta yer alıyoruz. Öncelikle buradan çıkmayı hedefliyoruz. Gruptan çıktıktan sonra da benim düşüncem ve hissim madalya alabileceğimiz yönünde. Öncelikli olarak grubu geçmemiz gerekiyor. Olimpiyatlara gidip madalya alabilmek zaten yaptığımız bütün fedakarlıkların karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Hepimizin amacı bu, hepimiz madalya almak istiyoruz." diye konuştu.



Milli takımda uzun zamandır bir araya gelemedikleri için birbirlerini özlediklerini aktaran Meryem Boz, "Takımda hava gayet güzel ve keyifli. Antrenmanlar yorucu olsa da bu özlemle keyifli bir ortam oluşuyor. Şu an uzun süreden sonra alışma sürecindeyiz. Milletler Ligi'nin de böyle geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki madalya almak istiyoruz. Bizim için olimpiyatlardan önce güzel bir turnuva olacak." yorumunu yaptı.



"Finallerde kaybetmek pozitif yönde etkiliyor"



Meryem Boz, son yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda birer ikincilik ve üçüncülük ile Milletler Ligi'nde üçüncülük alan milli takımın finallerde kaybetmesinin kendilerini pozitif etkilediğini ifade etti.



Turnuvalarda altın madalya için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Meryem, "Finallerde kaybetmek kötü yönde etkilemiyor. Açık ara kaybetmiş olsak, 'Yeterince iyi değil miyiz?' diye düşünebiliriz ama hep finalde iki sayıyla kaybediyoruz. O yüzden sonraki maçlar ve turnuvalarda daha hırslı oluyoruz. Sonuçta kazanmak istediğiniz bir maç oluyor. Finallerde kaybetmek pozitif yönde etkiliyor diyebilirim." şeklinde konuştu.



"VakıfBank ailesine katıldığım için çok mutluyum"



Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılarak VakıfBank'a imza atan Meryem Boz, "VakıfBank bütün kupalara talip bir kulüp. Şampiyon bir takıma geldim. Benim de katkım olacağını düşünüyorum. VakıfBank ailesine katıldığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin kadın voleybolundaki başarısının sırrının çalışmak olduğunu aktaran Meryem Boz, "Kendimizi bildik bileli hep çalışıyoruz. Çok fazla fedakarlık yapıyoruz. Sezon bittikten sonra 3 ay tatil oluyor. Diğer arkadaşlarımız 3 ay sonra tekrar başlıyor. Biz 4,5 ay boyunca hep kamptayız, hep çalışıyoruz. Tabii ki milli takım formasını giymek de ayrı bir motivasyon oluyor." şeklinde görüş belirtti.



