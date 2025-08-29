Merve Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra Fatih Terim ile olan fotoğrafını kaldıran Kerem Aktürkoğlu'na tepki geldi.Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun babasıyla olan fotoğrafını silmediğini paylaşarak "Bu gözden kaçmış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu, bu paylaşım sonrası Merve Terim'i takipten çıkardı.