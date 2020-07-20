Mert Hakan Yandaş: "Son maçıma çıkmanın burukluğunu yaşadım"

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, instagram'dan yaptığı paylaşımla Sivas 4 Eylül Stadyumu'na veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mert Hakan Yandaş: 'Son maçıma çıkmanın burukluğunu yaşadım'
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20 Temmuz 2020 00:24
Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kırmızı - beyazlı takımın stadyumu 4 Eylül'e veda eden orta saha oyuncusu, "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım." dedi.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerine yer verdi.





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