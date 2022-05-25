Mert Hakan'dan milli takım tepkisi: 'Fenerbahçeli olduğum için...'

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, A Milli Takım aday kadrosunda yer almaması hem yönetimin hem teknik heyetin tepkisini çekti. Son ayların en formda isimleri olmasına rağmen aday kadroda olmamaları iki oyuncunun da moralini bozdu.



Sabah Gazetesi'nde Volkan Demir'in haberine göre , özellikle Mert Hakan Yandaş tepkisini "Bireysel olarak son aylarda ligin en formda oyuncularından biriyim. Türk oyuncular arasında asist kralıyım (9). Yine de tercih edilmiyorum. Benim yerime zirve yarışında aylardır olmayan takımların oyuncuları tercih ediliyor" şeklinde gösterdi..



Yıldız futbolcunun "Aday kadroya gidebilmem için daha ne yapmam lazım bilemiyorum... A Milli Takım'a seçilmem için Fenerbahçe'den ayrılmam mı gerekiyor? Seçilmeme kararına 'Fenerbahçeli olmam' dışında başka bir sebep bulamıyorum, varsa bunu bana biri açıklasın. Futbolu, futboldan gelmiş insanların yönetmesini istiyoruz. Ama onlar da geçmişte giydikleri formaları bir türlü çıkaramıyorlar." ifadelerini kullandığı kaydedildi.



