Mert Hakan: 'Ben bugün Fenerbahçe'ye geldim'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinin ardından flaş açıklamalar yaptı.



Miha Zajc'ın röportajına katılan Mert Hakan Yandaş "Bu ara hep Zajc atıyor. Biz hiç atmıyoruz." dedi.



Derbi galibiyeti hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"Derbiye özel hazırlandı mı?" sorusunu yanıtlayan Mert Hakan Yandaş "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyorum." dedi ve sözlerine devam etti.



"İLK MAÇTA BİRBİRİMİZE GİRMEYELİM"



Mert Hakan Yandaş "Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim." diyerek sözlerini noktaladı.



"MARCAO AYAĞIMI KRIMAYA YÖNELİK HAMLE YAPTI"



"Bütün maç oyunun içinde kalmaya çalıştım. Böyle olaylarla anılmak istemiyorum. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı. Kendimi tutmak gerekiyordu, o an beynimize oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım sakinleştirdi, niyeti çok kötüydü o yüzden kendimi tutamadım. Direkt ayağımı kırmaya yönelik bir hamle yaptı, Allah'tan bir şey olmadı."



"Baştan sona istediğimiz şeyleri yaptık. Hocamızın istediklerini harfiyen yerine getirdik. Çalıştığımız her şey çıktı. Takım disiplini, motisvasyonu çok üst düzeydi. Tribün inanılmazdı bugün. Zaten birlikte olduğumuz zaman, tüm camia birleştiği zaman kolay kolay bu stadyumdan kimse çıkamadı, bundan sonra da çıkamaz"





