Mersin Büyükşehir, Süper Lig'e hazırlanıyor

2023-2024 Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi Play-off final ayağında şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olan yeni sezona hazırlanıyor.



Uzun ve zorlu bir sezon geçiren ve bu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandıran sarı siyahlılar, 10 yıl aradan sonra Süper Lig'de şampiyon olmayı ve Avrupa kuplarına katılmayı amaçlıyor.



2019 yılında kurulan yeni bir takım olmasına rağmen, kısa sürede Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren MSK, Süper Lig'de oynayacağı maçlar ile bu başarıyı katlayarak artırmayı planlıyor.



Kulübün kuruluşunda öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileten Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, "Bu durum Başkanımız olmadan başarabileceğimiz bir iş değildi. Hedefimiz en baştan beri üst lige çıkmaktı, ama bazı aksaklıklara rağmen şampiyon olma başarısını elde ettik. Bu şehrin basketbol takımı, en son 10 yıl önce Süper Lig'deydi. Kulüp 2019'da yeniden kuruldu ve adım adım zirveye ulaştık" dedi.



Yeni sezonda yer alacakları Süper Lig'in çok daha ciddiye alınması gerektiğinden söz eden Üstündağ, "Bizim hedefimiz yukarılarda. Bu ligde de şampiyon olmak ve takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Çünkü Mersin'in basketbol kitlesi bunu hak ediyor. Bundan dolayı yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladık. Karşılaşacağımız rakiplerin gücünü biliyoruz, ama Mersin'in gerçek gücünü de bu kulvarda göstereceğiz" diye konuştu.



Yeni sezonun 15 Ağustos'ta başlayacağı bilgisini veren Üstündağ, "Transfer konusunda antrenörümüz doğrultusunda ulaştığımız isimler var. Taraftarımızı mutlu edecek, izlerken keyif alacağı oyuncularımız olacak. Bu sezon Can Hocamızla devam ediyoruz. Bizi Süper Lig'e çıkarttı ve onunla beraber Süper Lig'de de başarılı olacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.





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