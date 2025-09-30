Merkezefendi, Bursaspor engelini geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan 3, Ömer Can İlyasoğlu 1, Cazalon, 15, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı
Bursaspor Basketbol: Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2,
1. Periyot: 19-18
Devre: 42-35
3. Periyot: 52-49
Beş faulle çıkanlar: 38.97 Hawkins (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.63 Childress (Bursaspor Basketbol)
