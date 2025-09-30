29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
3-1
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-3
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-0
29 Eylül
Everton-West Ham United
1-1
30 Eylül
Valencia-Real Oviedo
21:00
29 Eylül
Parma -Torino
2-1
29 Eylül
Genoa-Lazio
0-3
29 Eylül
Arouca-FC Porto
0-4

Merkezefendi, Bursaspor engelini geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Bursaspor Basketbol'u 75-65 mağlup etti.

calendar 30 Eylül 2025 00:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak,


Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 19, Smith 5, Roko Badizm 5, Hawkins 9, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan 3, Ömer Can İlyasoğlu 1, Cazalon, 15, Roberts 4, Erbey Kemal Paltacı

Bursaspor Basketbol: Childress 11, Berk Can Akın 9, King 23, Konontsuk 7, Nnoko 8, Göksenin Köksal, Bora Satır, DeLaurier 2, Crawford 3, Yesukan Onar 2,

1. Periyot: 19-18

Devre: 42-35

3. Periyot: 52-49

Beş faulle çıkanlar: 38.97 Hawkins (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.63 Childress (Bursaspor Basketbol)

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
