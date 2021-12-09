Mergim Berisha: "Mutsuzum"

Fenerbahçeli Mergim Berisha, Eintracht Frankfurt maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mergim Berisha: 'Mutsuzum'
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09 Aralık 2021 23:00
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından Mergim Bersiha açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mergim Berisha "İyi bir maç çıkardık. Keşke bir gol daha atabilseydim. Maalesef elendik. Pazartesi günkü lig maçına konsantre devam edeceğiz." dedi.

Mergim Berisha ayrıca "Elendiğimiz için çok mutsuzum. Bu seviyede küçük detaylar çok şey fark ettiriyor. Önümüzdeki maçlara konsantre olmayı ve iyi sonuçlar almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Berisha ayrıca "Hocamıza bana oynama şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Her gün takımımıza ve taraftarımıza daha faydalı olmak için çalışıyorum." açıklamasını yaptı.


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