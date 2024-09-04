Memphis Depay'a Brezilya'dan kanca!

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'a talip çıktı.



ESPN'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, serbest oyuncu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.



2 YILLIK ANLAŞMA İSTİYORLAR



Haberde Brezilya temsilcisinin, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.



Öte yandan oyuncu ile Brezilya dışında Arap Yarımadası'ndan da ilgilenen takımların olduğu yazıldı.



30 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de 40 maça çıktı ve 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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