Memphis Depay'a Brezilya'dan kanca!

Brezilya ekibi Corinthians, serbest oyuncu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Memphis Depay'a Brezilya'dan kanca!
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04 Eylül 2024 15:57
Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Memphis Depay'a talip çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre; Brezilya ekibi Corinthians, serbest oyuncu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor.

2 YILLIK ANLAŞMA İSTİYORLAR

Haberde Brezilya temsilcisinin, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği ifade edildi.

Öte yandan oyuncu ile Brezilya dışında Arap Yarımadası'ndan da ilgilenen takımların olduğu yazıldı.

30 yaşındaki forvet, Atletico Madrid'de 40 maça çıktı ve 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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