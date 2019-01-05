Mehmet Topal: 'Ersun Yanal'ın gelişiyle takımda yenilikler oldu'

ERSUN YANAL'IN GELİŞİ

TAKIMA DÖNEN KADRO DIŞILAR

ERSUN YANAL ÇALIŞMAYANI SEVMEZ

SADIK BEĞENDİĞİM BİR OYUNCU

VAR SİSTEMİ

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal sezonun ikinci yarısı öncesi yaptıkları Antalya kampında basına açıklamlarda bulundu. Sezonun ilk yarısı, Ersun Yanal'ın gelişi , Sadık Çiftpınar ve takıma dönen kadro dışı futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.Seoznun ilk yarısında gösterdikleri performansdan dolatı taraftardan özür dileyerk sözlerine başlayan tecrübeli futbolcu sözlerine şöyle devam etti;"Taraftarımız bize her koşulda destek veiyor, onlardan özür diliyoruz ve onlara 2. yarıda daha iyi bir Fenrbahçe izletmek istiyoruzBizim için farklı bir ikinci yarı olacak. Varımızı yoğumuzu sahaya koyup bu durumdan çıkmak istiyoruz." dedi.Ersun Yanal'ın gelişiyle ilgili şunları söyledi:"Takımda büyük yenilikler oldu. Bu yeniliklerde acı çekeceğimiz zamanlar da olacak biz yaptığımız hatalardan ders çıkardık ve bu hataları yaşayarak deneyimledik Bu hatalardan ders çıkarıp takımı ikinci yarı da daha iyi olacak" dedi."Dönen oyuncular bizim için çok değerli futbolcular Volkan, Dirar ve Aatıf kariyerli futbolcular takıma dönmeleri bize faydalı oldu takıma enerji kattılar.Forma rekabeti başarıyı getirir. İkinici yarı kimin oynayacağı önemli değil önemli olan 2. yarıda kazanacağız maçlar.""İlk yarıda yaşadığımız her şeyi toplum önünde söyleyemeyiz." diyen Mehmet Topal sözlerine şöyle sürdürdü;"Ersun hoca oyuncudan ne isterse direk yüzüne söyler. Antremanda çalışmayan, mücadele etmeyen oyuncuyu istemez Yaptığımız hatalarıun biz de farkındayız ama ilk yarıda bazı yaşananları toplum önünde söyleyemiyoruz" dedi.Sadık Çiftpınar transferi için de şu ifadeleri kullandı: "Sadık ligde en beğendiğim defans oyuncusu eğer bize katılırsa sevinirim ayrıca onun adına da sevinirim böyle büyük bir camia da forma giyeceği için."VAR sistemine de değinen Topal:"Gol attıktan sonra sevinmek için iki defa düşünüyoruz VAR sisteminde mutluyum çünkü küçük hatalardan şampiyonluklar kaçtı, küme düşmeler oldu. VAR sistemi bütün takımlar için faydalı oldu. Tek sorun gol sevinci yaşamadan önce iki defa düşünüyoruz." dedi.