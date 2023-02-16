Mehmet Büyükekşi: '1 Mart'ta uluslararası bir kampanya başlatıyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un Basel'i mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe büyük bir dayanışma başladı. Bu dayanışmanın örneğini Trabzon'da yaşıyoruz. Valimiz, Kulüpler Birliği Başkanımız, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanımız, hep birlikte bir aradayız. Devlet ve millet hep birlikte harekete geçti. Büyük futbol ailemizle yeniden ve güçlü şekilde bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve kulüplerimizle sürekli istişare halinde afet bölgesinde ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maç birlikteliğimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel sonuçla bu birlikteliği taçlandırdık." ifadelerini kullandı.



"ULUSLARARASI KAMPANYA..."



Depremzedeler için bir bağış kampanyası yapılacağını söyleyen Büyükekşi, "Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşımak istiyoruz. 1 Mart Çarşamba günü TFF ev sahipliğinde, kulüplerin de desteğiyle uluslararası bir kampanya başlatacağız. İsmi 'Omuz Omuza Türkiye'. Bu anlamlı yayında ekranların bütün spor kanallarımızın tarihi ve anlamlı yayında bir arada olmasını istiyoruz. Bu anlamlı yayına tüm spor kanalları açık olmalı." açıklamasını yaptı.



Depremzedeler için tüm imkanları sağlamak için mücadele ettiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, "Daha önce 1000 konteyner sözü verdik Türk futbolu olarak. Bunu binlerce yapmak ve örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın geçici konaklama merkezlerinde sağlıklı barınmalarını istiyoruz. Bu bölgedeki tüm futbolcularımıza, hakemlerimize, antrenörlerimize, gözlemcilerimize, herkese sahip çıkalım." dedi.



BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI



Büyükekşi ayrıca, "Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gücünü tüm dünyaya göstereceğimiz örnek organizasyonda dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza, sevinçten gözyaşı döken Trabzonsporlu vatandaşımıza, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, enkazdan çıktığı anda 'En büyük Beşiktaş' diye sevinen arkadaşımızla mutlu olan Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün yarın Fenerbahçe Stadyumu'nda kan bağışında bulunan tüm taraftarlarımızı 1 Mart'taki 'Omuz omuza Türkiye' kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Bu afetten sonra oluşan birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz, gelecek nesillere örnek olacağız, gözyaşlarımızı sileceğiz, dertlerimize derman olacağız. Bu büyük birlikteliğe en ufak katkı sağlayanından, en büyük bağış yapan tüm futbol ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dayanışma ruhumuz daim olsun. " ifadelerini kullandı.





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