Mehmet Batdal'a transfer teklifi! Başakşehir ile yollarını ayıran ve şu anda kulüpsüz olan Mehmet Batdal'a sürpriz talip... Süper Lig'den birçok takımın radarında olan 32 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı.Bu nedenle henüz kulüp bulamayan tecrübeli santrfora, hedefi Süper Lig olarak belirleyen Adana Demirspor talip oldu.Kısa sürede ses getiren bir kadro kuran Lacivert-Mavililer, Mehmet Batdal'a da teklif götürdü. Şimdi yıldız oyuncunun vereceği cevap bekleniyor.