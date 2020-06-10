Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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10 Haziran 2020 21:06
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. 

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