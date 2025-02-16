Orlando Magic guardı Mac McClung, NBA All-Star tarihinde üst üste üç kez Smaç Yarışması'nı kazanan ilk oyuncu oldu.



Final turunda San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Stephon Castle'ı mağlup eden McClung, performansıyla izleyenleri büyüledi.



Chicago Bulls çaylağı Matas Buzelis ve Milwaukee Bucks guardı Andre Jackson Jr., ilk turda elenerek yarışmaya veda eden isimler oldular.



Orlando Magic'in G-League takımında forma giyen McClung, yarışmaya etkileyici bir smaçla başladı. Bir otomobilin üzerinden sıçrayarak gerçekleştirdiği iki elle ters smaç, jüri tarafından tam puan (50) ile ödüllendirildi.



İlk turdaki diğer smacı da 50 puan alan McClung, finaldeki her iki smacıyla da tam puan alarak tarihi zaferini ilan etti.



İşte McClung'ın yarışmada sergilediği tüm smaçlar!:



