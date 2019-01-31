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Mbaye Diagne, hangi maçta Parçalı formayı giyecek?

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne'nin hangi maçta cezasını bitirip Parçalı formayı giyeceği tarih merak ediliyordu. İşte Fatih Terim'in adını esame listesine yazacağı ilk maç...

Kaynak: Sporx.com
Mbaye Diagne, hangi maçta Parçalı formayı giyecek?
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31 Ocak 2019 08:27
Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin hangi maçta 5 maçlık cezasının biteceği ve Galatasaray formasını giyeceği merakla bekleniyor.

Çaykur Rizespor maçında sarı kart cezasını çeken Mbaye Diagne, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında oynamadı.

Galatasaray'a transfer olan Diagne, ligde deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor maçında cezasını çekecek ve 21. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.

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