Mavs, Luka'yı "fiziksel ve sert adamlarla" çevrelemek istiyor!

Dallas Mavericks'in önümüzdeki sezon Luka Doncic'i "fiziksel ve sert adamlarla" çevrelemek istediği bildirildi.



Dallas, 2018 NBA Draftı'nda Doncic'i takas ettiğinden beri büyük adımlar attı. Dallas, Doncic'in çaylak sezonunda 33-49 serisindeyken, Luka Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı. Ancak sağlıklı bir Kristaps Porzingis ve Seth Curry gibi iyi bench eklemeleriyle güçlendirilmiş olan ekip, yıldan yıla büyük bir gelişme kaydetmişti.



Mavs bu yıl 43 maç kazanmış ve hatta LA Clippers'ı ilk tur playoff serilerinde altı maça kadar zorlamıştı. Bu arada Doncic, tarihi bir ikinci sezonla ligin en parlak yıldızlarından biri olarak statüsünü pekiştirmeye devam etmişti.



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Mavs, Doncic'i deneyimli oyuncularla çevrelemeyi umuyor:



"Richard Jefferson kesinlikle haklı. Mavericks, bu sezondan sonra sert bir veya iki veteran oyuncu eklemeye çalışacak. Plan hep buydu ve bu playoff serisi, sebebini de güçlendirdi. Ön ofisten bir kişi, bana aylar önce 'biraz fiziksel adamlar almamız gerekiyor' demişti."



MacMahon, ayrı bir tweet'te Dallas'ın savunma tarafına enerji verebilecek bir veteriner arayacağını da ima etti:



"Bu sadece Luka Doncic için bir kuvvetlendiric almakla ilgili değil. Mavericks, bir şampiyonluk kazanma şansına sahip olmak için, ligin 18. sırada yer alan savunmasından çok daha iyi olması gerektiğini biliyor."



