Mauro Icardi, Türkiye'ye geliyor

Mauro Icardi, tedavisinin bir kısmını tamamlayıp Türkiye'ye gelecek ve takım arkadaşlarına moral verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mauro Icardi, Türkiye'ye geliyor
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31 Aralık 2024 09:23
Galatasaray'da yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle en az mayıs ayına kadar forma giyemeyecek olan Mauro Icardi, Türkiye'ye gelerek takım arkadaşlarına moral verecek.

Sağlık heyeti ile her zaman temas halinde olan Arjantinli futbolcu, tedavisinin bir kısmını tamamlayıp Türkiye'ye gelecek ve arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.

Mauro Icardi ile Türkiye'ye geldikten sonra Galatasaray sağlık heyeti ilgilenecek.

Sakatlandığından önce bu sezon 14 maçta süre bulan Arjantinli golcü, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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