Mateusz Lis:"Herkesle gurur duyuyorum"

Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Liz, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mateusz Lis:'Herkesle gurur duyuyorum'
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26 Ekim 2024 21:47
Son güncelleme 26 Ekim 2024 22:00
Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Liz, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Aslında bu tarz maçlar, hepimizin beklediği maçlardır. Bugün de gerçekten sahada muhteşem bir futbol vardı. İki takım da kazanabilirdi. Ama bence biz takım olarak muhteşem bir karakter gösterdik. 10 kişiyle Trabzonspor gibi bir takıma karşı kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Taraftarımız da muhteşemdi. Bizi sonuna kadar inanılmaz bir şekilde desteklediler."

ARDA ÖZÇİMEN İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

"Arda'yı geçen seneden tanıyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkimiz de birbirimizi daha iyi olmak için itiyoruz. Aramızda adil bir yarış var diyebilirim."
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