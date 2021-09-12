Marsilya, Monaco deplasmanında 3 puanı kaptı

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, deplasmanda Monaco'yu 2-0 yenerek üç puanı almayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marsilya, Monaco deplasmanında 3 puanı kaptı
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12 Eylül 2021 00:00
Fransa Ligi'nin 5. haftasında Monaco ile Marsilya karşı karşıya geldi.

II. Louis Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Marsilya dakikalar 37'yi gösterdiğinde Dieng'in golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Marsilya üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Monaco oyuna ağırlığını koymak istese de bu isteğinde başarılı olamadı ve 60. dakikada sahaya çıkan Dieng bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda oyunu istediği gibi tutan Marsilya sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Öte yandan Marsilya'da Cengiz Ünder ilk 11'de maça başlarken 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Marsilya 1 maçı eksik olarak 10 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Monaco ise 4 puanda kaldı.


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