Marquinhos'tan PSG'ye kötü haber!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, takım kaptanı Marquinhos'tan kötü haber aldı.
31 yaşındaki tecrübeli stoper, ligin 6. haftasında Marsilya ile oynanan maçta yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.
Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Barcelona maçında karşı forma giyemeyecek.
Marquinhos, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
