26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Marquinhos'tan PSG'ye kötü haber!

Paris Saint-Germain'in kaptanı Marquinhos, Ligue 1'in 5. haftasında oynanan Marsilya maçında yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

26 Eylül 2025 18:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marquinhos'tan PSG'ye kötü haber!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, takım kaptanı Marquinhos'tan kötü haber aldı.

31 yaşındaki tecrübeli stoper, ligin 6. haftasında Marsilya ile oynanan maçta yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Barcelona maçında karşı forma giyemeyecek.

Marquinhos, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
