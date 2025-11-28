Marius Mouandilmadji: 'Elimizden geleni yaptık ama olmadı'

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve haftayı namağlup lider tamamladı.
Samsunspor'un iki golünü atan Marius Mouandilmadji, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Mücadeleyi değerlendiren Mouandilmadji, "Bizim adımıza iyi olmadı, deplasmanda oynamak zor değil, özellikle burada oynamak hiç kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki kazanamadık, berabere kaldık. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp bir sonraki maça hazır olacağız." dedi.
"SIRALAMAMIZ NEDENİYLE MUTLUYUZ"
Açıklamalarına devam eden 27 yaşındaki santrfor, "Elbette sıralamamız nedeniyle mutluyuz. Çok fazla çalışıyoruz takım halinde. Ligin zirvesinde olmaktan ötürü mutluyuz. Burada kalmayı sürdürmek istiyoruz. Önümüzde 2 maç daha var, en iyi şekilde o maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
