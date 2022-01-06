MANU'ya Haaland faturası: 300 milyon euro!

Manchester United, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek oyuncuyu transfer etmek isterken, oyuncu tarafının istediği ücret ile birlikte Norveçli forvetin takıma maliyetinin 300 milyon euro olabileceği öne sürüldü.



İngiliz basınına göre, Manchester United'ın Haaland'ın sözleşmesinde bulunan son yılda 75 milyon euroya serbest kalır maddesini kullanmak istediği ve oyuncu tarafının istediği ücretle Norveçli yıldızın İngiliz kulübüne maliyetinin 300 milyon euroyu geçebileceği aktarıldı.



Haaland'ın menajerinin, Manchester United'dan yıllığı 30 ila 35 milyon eurodan 6 yıllık bir sözleme talep ettiği ifade edildi.



Yapılacak olan bu transferde yıldız oyuncunun nihai kararında büyük etkisi olacak olan babası Alf-Inge de 30 milyon euroya yakın bir ücret ödeneceği vurgulandı.



Haberde ayrıca, oyuncuya verilecek bu yüksek maaşın takım içi dengeleri de bozabileceği kaydedildi.



United'ın yanı sıra, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de Haaland transferi için çok istekli olduğu belirtildi.



21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Dortmund ile çıktığı 16 maçta 19 gol 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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