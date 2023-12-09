Manisa potada Darrüşşafaka önünde

Basketbol Süper Ligi'nde art arda 4 mağlubiyetin ardından geçen hafta Türk Telekom'u iç sahada yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor pazar günü İstanbul deplasmanında Darüşşafaka'yla karşılaşacak.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alıp Play-Off yarışı veren Manisa temsilcisi hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk sınavda evinde Fransız ekibi BCM Gravelines'e mağlup olmuştu.
Manisa BŞB, Darüşşafaka mücadelesinin ardından 13 Aralık Çarşamba günü Avrupa arenasında Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alıp Play-Off yarışı veren Manisa temsilcisi hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk sınavda evinde Fransız ekibi BCM Gravelines'e mağlup olmuştu.
Manisa BŞB, Darüşşafaka mücadelesinin ardından 13 Aralık Çarşamba günü Avrupa arenasında Çekya'da ERA Nymburk'a konuk olacak.
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