Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası

Galatasaray, Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki Kerem Arık'ı kadrosuna katmak istiyor. Detaylar...

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'lı Kerem'e Galatasaray kancası
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01 Ocak 2025 12:06
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray için transfer iddiası geldi.

Sarı kırmızılı takımın, 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.

Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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