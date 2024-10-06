Manisa FK - Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanacak olay!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Öte yandan mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manisa FK - Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanacak olay!
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06 Ekim 2024 18:06
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Ege ekibine galibiyeti getiren golü,  30. dakikada Mamadou Cissokho kaydetti.

EŞİNE AZ RASTLANACAK OLAY!

Öte yandan mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. 

Dakikalar 46'yı gösterirken Manisa FK'dan Kwasi Okyere Wriedt'in içeri çevirdiği topta ceza sahası içinde Oğuz Gürbulak kaleye vuruşunu yaptı. Fakat ağlara doğru giden top, çizgi üzerinde bir başka Manisa FK'lı Efe Taylan Altunkara'ya çarptı ve ofsayt kararı verildi. 
Mücadeleyi 1-0 galip tamamlayan Manisa FK, 14 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Iğdır FK'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Amed SK'yı ağırlayacak.
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