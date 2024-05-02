Manisa FK garanti peşinde

1'nci Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manisa FK garanti peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 15:38
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 16:38
1'nci Lig'de son virajlar öncesi düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde oynayacağı Boluspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar maçı kazanıp işini garantiye almak istiyor. Bitime 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan Manisa FK, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor karşılaşmasını kazanırsa rakiplerinin alacağı hiçbir sonuca bakmaksızın lige tutunmayı garantileyecek.

Geçen hafta Adanaspor deplasmanından 1 puan alarak düşme hattındaki rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Ege ekibinde teknik direktör Levent Devrim, Boluspor müsabakasını en iyi şekilde bitireceklerini söyledi. Çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Devrim, "Rakibimiz Play-Off hattında yer alıyor. Kritik bir konumdalar. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele olacak. Biz kendimize odaklanacağız ve kazanıp sezonu rahat bitireceğiz" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery