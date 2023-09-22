Manisa Büyükşehir'den flaş galibiyet

Pınar Cup 2023 karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Büyükşehir'den flaş galibiyet
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22 Eylül 2023 01:03
Basketbolda İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023'in ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'yı 93-90 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 25-24 üstün tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 50-45 önde kapattı.

Son periyoda 79-68 galip giren Manisa temsilcisi, müsabakayı 93-90 kazandı.

Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ukrayna'dan Prometey'le karşılaşacak.

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