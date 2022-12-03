Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yeni başkan Bora Çaylan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayıp hafta içinde antrenör Ceyhun Cabadak'ın yerine Hakan Demir'le anlaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yönetimde de değişiklik yaşandı.



Yeşil-beyazlı kulübün Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden affını isteyen Başkan Mehmet Güzgülü'nün yerine oy birliğiyle kulüp başkanlığı görevine Bora Çaylan seçildi. Çaylan, kulüpte basketbol şube sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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