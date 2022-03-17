Manchester United için ilk hedef Erik Ten Hag

Manchester United, takımın menajerlik görevi için Ajax'ın başarılı teknik adamı Erik Ten Hag ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester United için ilk hedef Erik Ten Hag
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17 Mart 2022 17:13
Manchester United, bu sezon tüm hedeflerinden uzak kalmasının ardından yeni menajerini belirleme sürecine girdi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer sonrası menajerlik görevini sezon sonuna kadar devralan ve sezonun bitmesinin ardından futbol direktörlüğü görevini sürdürecek olan Ralf Rangnick, Ajax ile başarılı bir performans sergileyen Erik Ten Hag'ı listesinin ilk sırasına yazdı. Kulüp yönetiminin ise henüz kesin kararını vermediği ancak Hollandalı teknik adamla görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Kulübün hedefleri arasında PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Chelsea'deki geleceği belirsiz olan Thomas Tuchel, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui ve Leicester City Menajeri Brendan Rodgers olduğu belirtildi.

52 yaşındaki Erik Ten Hag'ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda biteceği ve Ajax'ın bonservis için yüksek ücretler istemesi halinde rotanın Pochettino'ya çevrileceği bilgisi de verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 4. sıra içinse Arsenal'den 2 maç fazlası olmasına karşın 1 puan geride bulunuyor.

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