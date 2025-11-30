30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-151'
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-287'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-286'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-156'
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-058'
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-052'
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-150'
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
0-050'
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
1-045'
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Manchester United'dan Palace maçında geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Crystal Palace, ligde bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

calendar 30 Kasım 2025 16:56 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Palace maçında geri dönüş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Manchester United, Selhurst Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

ÖNCE İPTAL, SONRA GOL

Crystal Palace, 36. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan attığı golle Manchester United karşısında 1-0 öne geçti.


Palace, Jean-Philippe Mateta'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle birlikte 1-0 öne geçti. Ancak bu gol, Mateta topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Tekrarlanan penaltıda Mateta, bu kez 36. dakikada ağları havalandırdı.

PALACE DEVREDE ÖNDE

Crystal Palace, sahasında Manchester United ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



MANU'DAN GERİ DÖNÜŞ!

Manchester United, Crystal Palace karşısında ikinci yarıda geri döndü.

Konuk ekip Joshua Zirkzee'nin 54. dakikada attığı golle birlikte skoru 1-1'e getirdi. Zirkzee, Premier Lig'de yaklaşık bir yıl aranın ardından ağları havalandırdı.

Manchester United, Mason Mount'un 63. dakikada attığı golle Crystal Palace deplasmanında 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Manchester United, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PAUL SCHOLES'U GEÇTİ!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Premier Lig'de 56 asiste ulaşan Bruno Fernandes, ligde asist sayısında Paul Scholes'u (55) geride bıraktı.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



EVİNDE İLK YENİLGİ

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Premier Lig'de bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.

SERİ SONA ERDİ

Manchester United, ayrıca Crystal Palace'ın ligdeki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Burnley deplasmanına gidecek.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.