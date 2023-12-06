Manchester United'dan Fred için astronomik teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim Fred için İngiliz devi harekete geçti. Manchester United, bu transfer için şimdiden menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere haber gönderdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Manchester United'dan Fred için astronomik teklif
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06 Aralık 2023 08:07
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliği averaj ile geri aldı.

FRED DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde dikkat çeken bir isim de Fred'di. Yıldız futbolcu uzun zaman sonra sahalara dönerken oynadığı oyun büyük taktir topladı. Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından çokça söz ettiriyor.

MANU GÖZÜNÜ FRED'E ÇEVİRDİ

Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı. Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.

ASTRONOMİK ÜCRETLE TEKLİF

İngiliz medyasında yer alan habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 



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