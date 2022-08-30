Manchester United'dan 100M€'luk transfer

Manchester United, bir süredir gündemde yer alan Antony transferinde mutlu sona ulaştı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın transferi konusunda Ajax ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Manchester United, 22 yaşındaki futbolcu için Hollanda ekibine bonuslarla birlikte 100 milyon euro bonservis ödeyecek.



POGBA'DAN SONRA EN PAHALI TRANSFER



Antony, 100 milyon euro ile Manchester United tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı yıldızdan daha fazla ödediği futbolcu ise Paul Pogba. Manchester United, 2016 yazında Fransız yıldız için 105 milyon euro ödemişti.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ