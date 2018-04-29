EPL'DE bir sezonda 100 gol ve üzeri atan takımlar

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapanile şampiyonluğunu ilan edenkarşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekipoldu.Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada, 27. dakikada(kendi kalesine), 53. dakikadave 64.kaydetti. Manchester City'deüç asist yaparak maçın yıldızlarından oldu.West Ham United'ın tek golü 42. dakikada'den geldi.İngiltere Premier Lig'de puanını 93 yapan Manchester City, 102 atarken, kalesinde 26 gol gördü ve +76 averaja ulaştı. West Ham United ise 35 puanda kaldı.Bu arada Manchester City, Premier Lig'de en erken 100 gole ulaşan ilk takım olmayı başardı. Ayrıca bu sezon 30. galibiyetini elde eden Manchester City, İngiltere Premier Lig'de bir sezonda en fazla galip gelme rekorunu egale etti. Bu alanda bir önceki rekoru 2016-2017'de Chelsea kırmıştı.Öte yandan Manchester City bir gol daha atarsa, bir sezonda en çok gol atan ekip olarak tarihe geçecek. Chelsea 2009-2010 sezonunda 103 gol atarak rekor kırmıştı.İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City, Huddersfield Town'u ağırlayacak.