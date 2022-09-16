Maç sonu 'üçlü'sü Ali Yiğit Buruk'tan

Galatasaray takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.
Maçtan sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribünün önüne giden sarı-kırmızılı takım, omuz omuza vererek taraftarlarla şampiyonluk şarkısı söyledi.
Galibiyetin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.
Maçtan sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribünün önüne giden sarı-kırmızılı takım, omuz omuza vererek taraftarlarla şampiyonluk şarkısı söyledi.
Galibiyetin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.
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