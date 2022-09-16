Maç sonu "üçlü"sü Ali Yiğit Buruk'tan

Konyaspor'un sahasında mağlup eden Galatasaray galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Maç sonu 'üçlü'sü Ali Yiğit Buruk'tan
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16 Eylül 2022 23:39
Galatasaray takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Maçtan sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribünün önüne giden sarı-kırmızılı takım, omuz omuza vererek taraftarlarla şampiyonluk şarkısı söyledi.

Galibiyetin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.

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