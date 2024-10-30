MAÇ ÖZETİ: Dev maçta Olympiakos, Real Madrid'i devirdi

THY EuroLeague'in 6. haftasında Olympiakos evinde Real Madrid'i 79-69 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Dev maçta Olympiakos, Real Madrid'i devirdi
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30 Ekim 2024 00:56
Son güncelleme 30 Ekim 2024 15:56
THY EuroLeague'in 6. haftasında Olympiakos evinde Real Madrid'i 79-69 mağlup etti.

Olympiakos'ta Bulgar yıldız Sasha Vezenkov 23 sayı 8 ribaunt ile yıldızlaşırken, Real Madrid'de Mario Hezonja'nın 15 sayı 5 ribaunt 4 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos iç sahadaki üst üste 3. galibiyetini ve toplamda da 3. galibiyetini almış oldu. Real Madrid ise 3. mağlubiyetini almış oldu.

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