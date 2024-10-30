MAÇ ÖZETİ: Dev maçta Olympiakos, Real Madrid'i devirdi

THY EuroLeague'in 6. haftasında Olympiakos evinde Real Madrid'i 79-69 mağlup etti.



Olympiakos'ta Bulgar yıldız Sasha Vezenkov 23 sayı 8 ribaunt ile yıldızlaşırken, Real Madrid'de Mario Hezonja'nın 15 sayı 5 ribaunt 4 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.



Bu sonuçla birlikte Olympiakos iç sahadaki üst üste 3. galibiyetini ve toplamda da 3. galibiyetini almış oldu. Real Madrid ise 3. mağlubiyetini almış oldu.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



