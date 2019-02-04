"KARARI BEN VERMEDİM AMA GALA'DA MUTLUYUM"

Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, Alanyaspor maçı sonrası hem eşyalarını toplamak hem de vedalaşmak için Liege'e gitti.Standard Liege ile Anderlecht arasında oynanan 'Le Clasico'ya giden Luyindama, eski takımının 2-1'lik galibiyeti sonrası sahaya indi ve eline mikrofonu aldı.Standard Liege'in en ateşli taraftar grubunun bulunduğu tribüne giden Luyindama, önce "Danse Ya Boss" isimli tezahüratlarla tribünleri coşturdu. Ardından, ove bu sırada eski takım arkadaşı Mpoku araya girerek mikrofunu elinden aldı.Luyindama, bu vedasıyla Belçika'da manşetlere çıktı.Maçtan sonra Belçika basınına konuşan Luyindama, "Buraya arkadaşlarımı izlemeye geldim. Benim için bunu yapmak önemliydi. Her ne kadar tribünde de olsam arkadaşlarıma destek verdim. Ayrıca, benim için önemli olan noktalardan birisi de taraftarlara vedaydı." dedi.Futbolun içinde vedaların olduğunu söyleyen Kongolu stoper, "Kararı veren kişi ben değildim. Kulüp yönetimi geldi ve teklifi kabul ettiklerini, bunun kulüp için iyi olduğunu söyledi. Ben de Gala (Editör Notu: Galatasaray) forması giymekten ötürü mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.