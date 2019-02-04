  •  
    8 puanlık FARK sonrası Terim'den yeni formül!..
  •  
    23 numara için itiraflar! İlhan Mansız, Nuri ve...
  •  
    Formanın sahibi Moses; F.Bahçe'de üç değişiklik
  •  
    Nagatomo'dan Shinji'ye çağrı; "Bize öğretsene"
  •  
    G.Saray'da Giuliano'nun yanına doğru TRANSFER

Luyindama vedaya gitti, tezahüratıyla manşet oldu!..

Galatasaray'ın Kongolu yeni stoperi Christian Luyindama veda için gittiği Belçika'da yaptığı tezahüratla manşetlere çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luyindama vedaya gitti, tezahüratıyla manşet oldu!..
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2019 11:03
Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, Alanyaspor maçı sonrası hem eşyalarını toplamak hem de vedalaşmak için Liege'e gitti.

Standard Liege ile Anderlecht arasında oynanan 'Le Clasico'ya giden Luyindama, eski takımının 2-1'lik galibiyeti sonrası sahaya indi ve eline mikrofonu aldı.

Standard Liege'in en ateşli taraftar grubunun bulunduğu tribüne giden Luyindama, önce "Danse Ya Boss" isimli tezahüratlarla tribünleri coşturdu. Ardından, orta parmağını havaya kaldıran Kongolu oyuncu, "Puta Anderlecht" (O..... Anderlecht) tezahüratını başlattı ve bu sırada eski takım arkadaşı Mpoku araya girerek mikrofunu elinden aldı.

Luyindama, bu vedasıyla Belçika'da manşetlere çıktı.

"KARARI BEN VERMEDİM AMA GALA'DA MUTLUYUM"

Maçtan sonra Belçika basınına konuşan Luyindama, "Buraya arkadaşlarımı izlemeye geldim. Benim için bunu yapmak önemliydi. Her ne kadar tribünde de olsam arkadaşlarıma destek verdim. Ayrıca, benim için önemli olan noktalardan birisi de taraftarlara vedaydı." dedi.

Futbolun içinde vedaların olduğunu söyleyen Kongolu stoper, "Kararı veren kişi ben değildim. Kulüp yönetimi geldi ve teklifi kabul ettiklerini, bunun kulüp için iyi olduğunu söyledi. Ben de Gala (Editör Notu: Galatasaray) forması giymekten ötürü mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için