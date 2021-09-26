Luyindama ıslıklandı, Fatih Terim sinirlendi

Galatasaray'ın Göztepe maçında tribünler, Christian Luyindama'ya tepki gösterdi. Fatih Terim ise bir taraftara sinirlendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Luyindama ıslıklandı, Fatih Terim sinirlendi
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26 Eylül 2021 20:07
Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar, Christian Luyindama'ya tepki gösterdi.

Göztepe, Luyindama'nın kaptırdığı topu ardından Cherif Ndiaye ile golü buldu ve devreyi 1-0 önde kapadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Luyindama'ya ıslıklarla tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, Luyindama'yı ıslıklayanlara tepki gösterdi. Fatih Terim ise bu durumu alkışlayarak destek olanlara teşekkür etti.

FATİH TERİM'DEN BİR KİŞİYE TEPKİ

Öte yandan Fatih Terim, Göztepe'nin golünden sonra tepki gösteren bir taraftarla tartıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, Fatih Terim'i sakinleştirdi. Fatih Terim devrede soyunma odasına giderken, tartıştığı kişiye tepki gösterdi.

Bu arada Fatih Terim, ilk yarıda tepkilere maruz kalan Christian Luyindama'ya ikinci yarıda görev vermedi ve oyundan aldı. 


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