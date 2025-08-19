Slovenya Milli Takımı oyuncuları, Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic'in daha fit, daha hızlı ve daha lider bir profil çizdiğini söyledi.
Slovenya EuroBasket 2025 hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Edo Muric ve guard Aleksej Nikolic, BasketNews'e yaptıkları açıklamalarda Doncic'in gelişimine övgüler yağdırdı.
Muric, "Daha hızlı, daha fazla sıçrıyor. Bu yıl ondan kendisinin en iyi versiyonunu bekliyorum," derken, Doncic'in sahada giderek daha çok sorumluluk almasına da dikkat çekti:
"Her yıl daha da fazla konuşuyor, bu takım için çok önemli. Liderimiz o, hem saha içinde hem dışında. Olgunlaşıyor, ne söylediğini biliyor. Onu takip etmek keyif."
Nikolic ise özellikle Doncic'in kondisyonuna vurgu yaptı:
"Onu savunmak inanılmaz zor. Herkes kondisyonundan bahsediyor. Kendisi de çok daha iyi bir durumda olduğunu söylüyor. O, sadece kendi oyununu oynuyor."
Yıllardır "fit değil" eleştirilerine maruz kalan Doncic, bu yaz özel bir diyet ve kondisyon programıyla vücudunu gözle görülür şekilde dönüştürdü. Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atan yıldızın, artık en olgun ve tam versiyonuyla parkede olması bekleniyor.
