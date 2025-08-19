19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Luka'nın yeni fiziği Slovenya'yı hayran bıraktı, Lakers taraftarlarını heyecanlandırdı

Slovenya Milli Takımı oyuncuları, Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic'in daha fit, daha hızlı ve daha lider bir profil çizdiğini söyledi.

calendar 19 Ağustos 2025 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Slovenya EuroBasket 2025 hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Edo Muric ve guard Aleksej Nikolic, BasketNews'e yaptıkları açıklamalarda Doncic'in gelişimine övgüler yağdırdı.

Muric, "Daha hızlı, daha fazla sıçrıyor. Bu yıl ondan kendisinin en iyi versiyonunu bekliyorum," derken, Doncic'in sahada giderek daha çok sorumluluk almasına da dikkat çekti:
"Her yıl daha da fazla konuşuyor, bu takım için çok önemli. Liderimiz o, hem saha içinde hem dışında. Olgunlaşıyor, ne söylediğini biliyor. Onu takip etmek keyif."


Nikolic ise özellikle Doncic'in kondisyonuna vurgu yaptı:
"Onu savunmak inanılmaz zor. Herkes kondisyonundan bahsediyor. Kendisi de çok daha iyi bir durumda olduğunu söylüyor. O, sadece kendi oyununu oynuyor."

Yıllardır "fit değil" eleştirilerine maruz kalan Doncic, bu yaz özel bir diyet ve kondisyon programıyla vücudunu gözle görülür şekilde dönüştürdü. Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atan yıldızın, artık en olgun ve tam versiyonuyla parkede olması bekleniyor.

