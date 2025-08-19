Slovenya Milli Takımı oyuncuları, Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Luka Doncic'in daha fit, daha hızlı ve daha lider bir profil çizdiğini söyledi.Slovenya EuroBasket 2025 hazırlıklarını sürdürürken, takım kaptanı Edo Muric ve guard Aleksej Nikolic, BasketNews'e yaptıkları açıklamalarda Doncic'in gelişimine övgüler yağdırdı.Muric,derken, Doncic'in sahada giderek daha çok sorumluluk almasına da dikkat çekti:Nikolic ise özellikle Doncic'in kondisyonuna vurgu yaptı:Yıllardır "fit değil" eleştirilerine maruz kalan Doncic, bu yaz özel bir diyet ve kondisyon programıyla vücudunu gözle görülür şekilde dönüştürdü. Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık yeni bir kontrata imza atan yıldızın, artık en olgun ve tam versiyonuyla parkede olması bekleniyor.