Luiz Gustavo ve Novak uzun süre sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.



Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.



İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son maça göre tek değişiklik yapıldı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.



Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.



Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.





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