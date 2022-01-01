Lue: "Embiid ve Harden, serbest atışsız ilk 10'a giremezler"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Philadelphia 76ers yıldızları Joel Embiid ve James Harden'ın skor üretme yeteneklerine yönelik eleştiride bulundu.



Ligin en skorer oyuncuları arasında yer alan Embiid ve Harden ikilisinin bulduğu sayıların önemli bir kısmının, kullandıkları serbest atışlardan geldiği biliniyor.



Lue, ikilinin serbest atışlarda lig liderleri arasında yer aldığını ve bu atışın olmaması durumunda ilk 10 skorer arasında olamayacağını iddia etti:



"Embiid serbest atışlarda ligde 1 numara ve James Harden ise üçüncü sırada. Serbest atışlarını ellerinden alsanız, her iki adam da skorerler arasında ilk 10'a giremez."



Embiid sezonda 29.8 sayı ortalaması yakalarken, Harden ise 22.6 sayı ortalama ile oynuyor.



