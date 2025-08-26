26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Lucaz Vazquez, Leverkusen yolunda!

Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki sağ bek Lucas Vazquez, Bayer Leverkusen ile sözleşme imzayacak.

calendar 26 Ağustos 2025 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 10:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan Lucas Vazquez'in yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Leverkusen, İspanyol oyuncuyla anlaştı. İmzaların önümüzdeki saatlerde atılması bekleniyor.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENMİŞTİ

Deneyimli sağ bek, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
