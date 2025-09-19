19 Eylül
Lucas Torreira: "Bu sonuç bizi tanımlamıyor"

Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından Galatasaraylı Lucas Torreira, X hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

calendar 19 Eylül 2025 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 13:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
 
X (eski adıyla Twitter) üzerinden taraftarlara seslenen Uruguaylı oyuncu, moral bozmadan yola devam edeceklerinin altını çizdi:
 
"Olanlar bizi gerçekten çok üzdü ve incitti, ancak bu sonuç bizi tanımlamıyor. İleriye bakıp daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğiz."
 
Torreira, desteklerinden dolayı Galatasaray taraftarına da teşekkür ederek, "Koşulsuz destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Onların enerjisi ve tutkusu, zor zamanlarda bile bizim için çok önemli," ifadelerini kullandı. Paylaşımını ise Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayan, "Solo il Gala" (Sadece Galatasaray) notuyla tamamladı.
 
Taraftarlar, Torreira'nın paylaşımına destek mesajlarıyla karşılık verdi.
