"Lowry herkese, 'Raptors beni takas edecek' diyor" iddiası!

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry'nin, Raptors'ın 25 Mart'taki son takas tarihinden önce kendisini takaslamasını beklediği iddia edildi.



"Bill Simmons Podcast"te konuşan The Ringer'dan Ryen Russillo, Lowry'nin, çevresindeki insanlara Raptors'ın onu yakın zamanda başka bir NBA takımına takas etmesini beklediğini söylediğini belirtti:



"Bu konuda konuşulan şey, Lowry'nin bir aydır herkese takas edileceğini söylediği üzerine ve ilginçtir ki zaten 'Evet, buradan gidiyorum' gibi bir havası var.



Yani bunu o mu söylüyor ya da ön büro ile arasında bir durum mu var bilmiyorum, ama Lowry'ye sorsanız, ayrılacağını düşünüyor. Bu arada, ben de onu takas etmeleri gerektiğini düşünüyorum."



Toronto ile dokuz yıl geçirmiş ve 2019'da NBA şampiyonluğunu kazanmış olan Lowry, bu sezon Raptors için 18.0 sayı, 7.0 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalıyor.



